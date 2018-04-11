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"Рома" сотворила чудо, отыграв три мяча и выбив "Барселону" из ЛЧ

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02:51 Сегодня Телеграф
sports.ru

Новости спорта: «Барселона» 3-й раз подряд вылетела из ЛЧ на стадии 1/4 финала.

«Рома» разгромила «Барселону» со счетом 3:0 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

По итогам двух игр римляне вышли в полуфинал турнира. «Роме» удалось достичь этого результата впервые за 34 года.

В предыдущий раз римский клуб играл в полуфинале Кубка европейских чемпионов в сезоне-1983/84. «Рома» тогда пробилась в финал, где в серии пенальти уступила «Ливерпулю»

Напомним, в первом матче каталонская команда на своем поле разгромила «Рому» (4:1). 

«Барселона» 3-й раз подряд вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. В прошлом сезоне каталонская команда по сумме двух матчей проиграла «Ювентусу» (0:3, 0:0). В 2016 году «Барселона» уступила «Атлетико» (2:1, 0:2).

Рома Италия – Барселона Испания 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 6 Джеко, 2:0 – 58, пенальти де Росси, 3:0 – 82 Манолас.

Рома – Алиссон, Фасио, Манолас, Жезус, Коларов, Флоренци, Стротман, де Росси, Наингголан (Эль-Шаарави, 77), Шик (Ундер, 73), Джеко.

Барселона – тер Стеген, Нелсон Семеду (Дембеле, 85), Пике, Умтити, Альба, Серджи Роберто, Ракитич, Бускетс (Пако Алькасер, 85), Иньеста (Андре Гомеш, 81), Месси, Суарес.

Предупреждения: Фасио (38), Жезус (44), Пике (57), Месси (63), Суарес (72).

Первый матч: 1:4.

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