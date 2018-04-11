"Мы хотим в финал": Ди Франческо - о сумасшедшем матче против "Барселоны"

Рома обыграла Барсу благодаря голам Эдина Джеко, Даниэле Де Росси и Костаса Маноласа, а прошла дальше также за счет выездного гола в первой игре (1:4).

Ди Франческо, среди прочего, рассказал о причинах начала матча со схемой 3-4-1-2, непривычной для Ромы.

«Конечно, мы хотим в финал. Что мешает нам верить в это? Никто не ожидал, что Рома так далеко зайдет. Обязаны постоянно стремиться к лучшему, работать над собой и каждый раз повышать планку», — цитирует Ди Франческо Football Italia.

«Всегда беру ответственность на себя после поражений и плохих слов со стороны фанатов в соцсетях, так что и в этот раз сделаю это. Изменил схему, чтобы сделать нашу игру шире, улучшить действия в контратаках, повысить скорость. Но главным изменением была философия команды. И нужно работать в этом направлении дальше».

Также тренер отметил, что уже сейчас команда будет сосредоточена на новых целях, включая дерби с Лацио в ближайшие выходные.

«Сила этой команды в том, что она всегда смотрит вперед, а не назад. В воскресенье нас ждет дерби с Лацио. Всегда нужно смотреть на ближайшую цель и эта — прямо перед нами».

Соперника по полуфиналу Рома узнает на жеребьевке в пятницу, 13 апреля.