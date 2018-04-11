Шевченко попал в команду мечты Карло Анчелотти

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко оказался в составе идеальной команды Карло Анчелотти. 58-летний итальянский наставник назвал команду мечты, составленную из футболистов, которых он тренировал в разное время. Об этом сообщает zbirna.com.

Карло Анчелотти работал с Андреем Шевченко, Паоло Мальдини, Андреа Пирло и Алессандро Несте в "Милане", с Джанлуиджи Буффоном и Фабио Каннаваро пересекался в "Парме". Златана Ибрагимовича наставлял во французском "ПСЖ", Дель Пьеро и Зинедина Зидана - в итальянском "Ювентусе", Криштиану Роналду - в мадридском "Реале", а Филиппа Лама - в мюнхенской "Баварии".

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко 13-го апреля в Ньоне примет участие в жеребьевке 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Шевченко поможет провести жеребьевку в качестве посла майского финала Лиги чемпионов в Киеве. Первые полуфинальные матчи сыграют 24 и 25 апреля, ответные - 1 и 2 мая. Финал состоится 26 мая на киевском НСК "Олимпийский".