Игроки Южной Кореи за выход на ЧМ-2018 получили больше 2 млн долларов

Национальный футбольный руководящий орган сообщил, что выплатил за достижения 2,4 млрд вон ($ 2,24 млн) в качестве бонусов.

Любой игрок, который получил вызов в стан национальной команды хотя бы один раз во время квалификационного раунда, получил право на получение бонуса.

Футбольная ассоциация Кореи сообщила, что игроки сборной были разделены на четыре группы в соответствии с их вкладом в успех, и выплатила самым важным игрокам по 80 млн вон (около $ 75 тыс.) каждому, игроки второй группы заработали по 60 млн вон (около $ 56 тыс.). Игроки третьей группы получили по 40 млн вон (около $ 37 тыс.), а остальные — по 30 млн вон (около $ 28 тыс.).