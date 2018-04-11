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Игроки Южной Кореи за выход на ЧМ-2018 получили больше 2 млн долларов
15:48 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Футболисты сборной Южной Кореи за выход в финальную часть чемпионата мира—2018 получили от своей федерации футбола бонусы.

Национальный футбольный руководящий орган сообщил, что выплатил за достижения 2,4 млрд вон ($ 2,24 млн) в качестве бонусов.

Любой игрок, который получил вызов в стан национальной команды хотя бы один раз во время квалификационного раунда, получил право на получение бонуса.

Футбольная ассоциация Кореи сообщила, что игроки сборной были разделены на четыре группы в соответствии с их вкладом в успех, и выплатила самым важным игрокам по 80 млн вон (около $ 75 тыс.) каждому, игроки второй группы заработали по 60 млн вон (около $ 56 тыс.). Игроки третьей группы получили по 40 млн вон (около $ 37 тыс.), а остальные — по 30 млн вон (около $ 28 тыс.).

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Новости спорта, Футбол, ЧМ-2018, Южная Корея.
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