"Приехали в Мадрид за победой": Кьеллини о матче с "Реалом"

Несмотря на домашнее поражение со счетом 0:3, защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини и его товарищи сделают все возможное, чтобы отыграться.

"В первом матче мы играли достойно, и вполне могли бы рассчитывать на большее, чем даже ничья, — цитирует Кьеллини официальный сайт Ювентуса. – Однако пропустили гол, второй, остались в меньшинстве… Но мы не плачем о том, что случилось, а приехали в Мадрид за победой. В футболе, как и в жизни, случается всякое, поэтому прежде всего постараемся сыграть хорошо. И даже если не пробьемся в полуфинал, то сделаем все, что в наших силах".

Матч Реал – Ювентус состоится в среду, 11 апреля, на Сантьяго Бернабеу. Начало в 21:45 по киевскому времени.