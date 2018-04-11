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"Приехали в Мадрид за победой": Кьеллини о матче с "Реалом"

Джорджо Кьеллини
19:59 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини обещает интересную игру в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против Реала.

Несмотря на домашнее поражение со счетом 0:3, защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини и его товарищи сделают все возможное, чтобы отыграться.

"В первом матче мы играли достойно, и вполне могли бы рассчитывать на большее, чем даже ничья, — цитирует Кьеллини официальный сайт Ювентуса. – Однако пропустили гол, второй, остались в меньшинстве… Но мы не плачем о том, что случилось, а приехали в Мадрид за победой. В футболе, как и в жизни, случается всякое, поэтому прежде всего постараемся сыграть хорошо. И даже если не пробьемся в полуфинал, то сделаем все, что в наших силах".

Матч Реал – Ювентус состоится в среду, 11 апреля, на Сантьяго Бернабеу. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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Новости спорта, Джорджо Кьеллини, Новости футбола, ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол.
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