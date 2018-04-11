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Агахова: "Шахтер" победит "Динамо"

Джулиус Агахова
22:26 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Джулиус Агахова поделился ожиданиями от матча "Шахер" - "Динамо".

Бывший нападающий "Шахтера" Джулиус Агахова в общении рассказал о том, чем занимается нынче, поделился мнением о новичке "горняков" и его соотечественнике Ларри Кайоде, а также спрогнозировал исход предстоящего противостояния между "оранжево-черными" и "Динамо" в рамках 27-го тура УПЛ.

- Джулиус, чем занимаешься сейчас? Какими проектами занят?

- У меня есть футбольная академия в Лагосе (самый большой город Нигерии - прим.). Называется она Oasis Football Academy. В ней есть четыре категории команд с разбивкой по возрасту - U-13, U-15, U-17 и старшая команда. Большую часть времени сейчас уделяю этому проекту.

- Следишь ли за "Шахтером" и знаешь ли, что состав "горняков" недавно пополнил твой соотечественник Ларри Кайоде?

- Да, я знаю, что Кайоде присоединился к "Шахтеру". Однако друг с другом мы не знакомы.

- Как думаешь, можно ли сравнить футбольные качества Кайоде с теми, которые, будучи игроком, демонстрировал ты?

- У каждого футболиста есть свои уникальные качества и характеристики. Знаю, что Кайоде очень хороший игрок, но чтобы он смог реализовать себя по максимуму, ему потребуется стабильная игровая практика и участие в матчах каждую неделю. Знаю, что в такой команде, как "Шахтер", есть много очень качественных футболистов, а потому для Кайоде важно использовать свой шанс, который ему будет предоставлен. Это станет ключевым фактором для его будущего в команде.

- Вскоре в чемпионате Украины состоится очередной раунд "класико" между "Шахтером" и "Динамо". Кто, как ты думаешь, победит в этом матче и на какой счет ты бы поставил?

- Знаю, что "Динамо" - это хорошая команда, обладающая большим количеством качественных игроков. Однако предпочтение я отдаю "Шахтеру", который, как я считаю, выйдет победителем из этой игры. Счет? Полагаю, будет 2:0 в пользу "горняков".

В завершении беседы Джулиус Агахова попросил обязательно передать привет всем, кто имеет отношение к "Шахтеру", кто болеет за команду и кто не забывает о нем, что мы с удовольствием и делаем. Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет на ОСК "Металлист" в Харькове 14 апреля. Билеты на игру можно купить тут или в мобильном приложении от клуба со скидкой 20%.

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Новости спорта, Джулиус Агахова, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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