Клопп подумал, что выход "Ромы" в полуфинал Лиги чемпионов - это шутка

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не поверил, что Рома разгромила Барселону в ответном матче 1/4 финала (3:0) и принял эту новость за шутку.

Напомним, Рома проиграла в первом матче со счетом 1:4 на Камп Ноу, но в ответном совершила камбэк - 3:0 - и прошла в полуфинал. Барселона же третий сезон подряд вылетела из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

"Я шел по лестнице и тут кто-то мне сказал. Я подумал, что это такая шутка. Не то, чтобы я не уважал Рому – это фантастическая команда. Я знал, что все возможно, но вообще этого не ожидал. Они продали Салаха, после чего вышли в полуфинал – это дорогого стоит", — передает слова Клоппа Sky Italia.