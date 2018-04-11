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Клопп подумал, что выход "Ромы" в полуфинал Лиги чемпионов - это шутка

Юрген Клопп
22:04 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Наставник Ливерпуля не смотрел матч и не поверил, что Барселона вылетела из ЛЧ.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп не поверил, что Рома разгромила Барселону в ответном матче 1/4 финала (3:0) и принял эту новость за шутку.

Напомним, Рома проиграла в первом матче со счетом 1:4 на Камп Ноу, но в ответном совершила камбэк - 3:0 - и прошла в полуфинал. Барселона же третий сезон подряд вылетела из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

"Я шел по лестнице и тут кто-то мне сказал. Я подумал, что это такая шутка. Не то, чтобы я не уважал Рому – это фантастическая команда. Я знал, что все возможно, но вообще этого не ожидал. Они продали Салаха, после чего вышли в полуфинал – это дорогого стоит", — передает слова Клоппа Sky Italia.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Лмверпуль, Футбол, Юрген Клопп.
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