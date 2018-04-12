Буффон - арбитру: Нельзя рушить мечту команды

"Назначенный пенальти? Это и на 10% не пенальти. Я знаю, что судья видел момент не очень отчетливо. Сомнительный момент на 93-й минуте. Нельзя ставить такой 11-метровый в такой момент", — приводит слова Буффона Football Italia.

"Один человек не может взять и разрушить вот так мечту невероятного камбэка сомнительным эпизодом".

"У тебя в груди должно быть не сердце, а мусорная корзина. К тому же, если у тебя нет мужества выйти на поле на таком стадионе, лучше сиди на трибуне с женой, с детьми, пей Sprite и ешь чипсы. Нельзя рушить мечту команды".

"Реал заслужил пройти дальше по сумме двух матчей, я желаю им удачи, но мы объективно заслуживали как минимум дополнительное время", — считает Буффон.