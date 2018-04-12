Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты

По завершении последних ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов определились все участники полуфинала турнира.

В четверку сильнейших команд Европы вошли представители четырех стран.

Все участники 1/2 финала Лиги чемпионов: Реал Мадрид, Бавария, Ливерпуль, Рома.

Напомним, что в пятницу, 13 апреля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка полуфиналов европейских клубных турниров. Жеребьевка полуфиналов Лиги Европы начнется в 13:00 по киевскому времени, а Лиги чемпионов – на час позже.