Калиниченко: Великий Буффон ушел скомкано, как и Зизу, но пенальти был

По мнению Максима Калиниченко, судья принял правильное решение, ведь с первого взгляда у него не возникло вопросов о назначении 11-метрового удара. Об этом экс-хавбек сборной Украины написал в своем Twitter.

"Пенальти был. Сначала даже сомнений не возникло. После 100500 повторов все оказалось не так очевидно, но процентов 80 за пенальти.

У судьи 100500 повторов не было. И у него тоже сразу сомнений не возникло. Юве реально жалко. ВЕЛИКИЙ ушел скомкано, как и Зизу", – сказал Калиниченко.

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Напомним, что после назначения пенальти Буффон выразил арбитру свое недовольство, из-за чего был удален с поля.

Мадридский Реал благодаря реализованному пенальти за фол Бенатия на Васкесе вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Бывший арбитр ФИФА, испанец Итурральде Гонсалес заявил, что судья не должен был назначать сомнительный пенальти на последних секундах игры.