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Калиниченко: Великий Буффон ушел скомкано, как и Зизу, но пенальти был

Максим Калиниченко
11:05 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Экс-хавбек сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал назначение пенальти в ворота Ювентуса в добавленное арбитром время.

По мнению Максима Калиниченко, судья принял правильное решение, ведь с первого взгляда у него не возникло вопросов о назначении 11-метрового удара. Об этом экс-хавбек сборной Украины написал в своем Twitter.

"Пенальти был. Сначала даже сомнений не возникло. После 100500 повторов все оказалось не так очевидно, но процентов 80 за пенальти.

У судьи 100500 повторов не было. И у него тоже сразу сомнений не возникло. Юве реально жалко. ВЕЛИКИЙ ушел скомкано, как и Зизу", – сказал Калиниченко.

Ювентус сделал фантастический камбэк в матче с Реалом, но вылетел из Лиги чемпионов благодаря пенальти на 90+7 минуте: обзор матча

Напомним, что после назначения пенальти Буффон выразил арбитру свое недовольство, из-за чего был удален с поля.

Мадридский Реал благодаря реализованному пенальти за фол Бенатия на Васкесе вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Бывший арбитр ФИФА, испанец Итурральде Гонсалес заявил, что судья не должен был назначать сомнительный пенальти на последних секундах игры.

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Новости спорта, Максим Калиниченко, ФК Реал Мадрид, ФК Ювентус.
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