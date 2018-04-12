Калиниченко: Великий Буффон ушел скомкано, как и Зизу, но пенальти был
Новости спорта: Экс-хавбек сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал назначение пенальти в ворота Ювентуса в добавленное арбитром время.
По мнению Максима Калиниченко, судья принял правильное решение, ведь с первого взгляда у него не возникло вопросов о назначении 11-метрового удара. Об этом экс-хавбек сборной Украины написал в своем Twitter.
"Пенальти был. Сначала даже сомнений не возникло. После 100500 повторов все оказалось не так очевидно, но процентов 80 за пенальти.
У судьи 100500 повторов не было. И у него тоже сразу сомнений не возникло. Юве реально жалко. ВЕЛИКИЙ ушел скомкано, как и Зизу", – сказал Калиниченко.
Ювентус сделал фантастический камбэк в матче с Реалом, но вылетел из Лиги чемпионов благодаря пенальти на 90+7 минуте: обзор матча
Напомним, что после назначения пенальти Буффон выразил арбитру свое недовольство, из-за чего был удален с поля.
Мадридский Реал благодаря реализованному пенальти за фол Бенатия на Васкесе вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Бывший арбитр ФИФА, испанец Итурральде Гонсалес заявил, что судья не должен был назначать сомнительный пенальти на последних секундах игры.