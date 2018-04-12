Игрок "Реала" Васкес рассказал о ситуации с пенальти в ворота "Ювентуса"
Новости спорта: Вингер мадридского Реала Лукас Васкес считает, что арбитр матча с Ювентусом Майкл Оливер поступил правильно, назначив пенальти в ворота туринцев.
"Был ли пенальти? Да, Криштиану Роналду сбросил мне мяч в район одиннадцатиметровой отметки, но только я собрался пробить, как центрбек подбежал сзади и толкнул меня. Здесь никаких вопросов.
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Протесты Юве являются нормальным явлением, ведь шла последняя минута матча. Этот вечер стал для нас уроком – кто расслабляется, тот платит за это. Лига чемпионов такого не прощает. Мы знаем, как бороться до конца, а этот гол вывел нас в полуфинал. Это самое важное", – цитирует Васкеса BeIN Sport.
Напомним, что мадридский Реал благодаря реализованному пенальти за фол Бенатия на Васкесе вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Ранее бывший арбитр ФИФА, испанец Итурральде Гонсалес заявил, что судья не должен был назначать сомнительный пенальти на последних секундах игры.