Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига Европы: расписание матчей 12 апреля Лига Европы: расписание матчей 12 апреля
Новости: Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты
Новости: Определился последний участник плей-офф НБА Определился последний участник плей-офф НБА
Новости: Сборная Украины - 30-я в рейтинге ФИФА Сборная Украины - 30-я в рейтинге ФИФА
X

Игрок "Реала" Васкес рассказал о ситуации с пенальти в ворота "Ювентуса"
12:02 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Вингер мадридского Реала Лукас Васкес считает, что арбитр матча с Ювентусом Майкл Оливер поступил правильно, назначив пенальти в ворота туринцев.

"Был ли пенальти? Да, Криштиану Роналду сбросил мне мяч в район одиннадцатиметровой отметки, но только я собрался пробить, как центрбек подбежал сзади и толкнул меня. Здесь никаких вопросов.

Ювентус сделал фантастический камбэк в матче с Реалом, но вылетел из Лиги чемпионов из-за пенальти на 90+7 минуте: обзор матча

Протесты Юве являются нормальным явлением, ведь шла последняя минута матча. Этот вечер стал для нас уроком – кто расслабляется, тот платит за это. Лига чемпионов такого не прощает. Мы знаем, как бороться до конца, а этот гол вывел нас в полуфинал. Это самое важное", – цитирует Васкеса BeIN Sport.

Напомним, что мадридский Реал благодаря реализованному пенальти за фол Бенатия на Васкесе вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Ранее бывший арбитр ФИФА, испанец Итурральде Гонсалес заявил, что судья не должен был назначать сомнительный пенальти на последних секундах игры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, ФК Реал Мадрид, ФК Ювентус, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
Как украинские спортсмены отметили Пасху

Как украинские спортсмены отметили Пасху
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Аллегри прокомментировал матч с "Реалом" Лига Европы: расписание матчей 12 апреля Гарри Кейн повторил рекорд Ширера и Анри

Последние новости

В украинский прокат выходит фильм "Леонардо: Миссия Мона Лиза" Инсайдер рассказал о реакции Хлои Кардашьян на измену Тристана Томпсона Эстонская полиция: Нет смысла надеяться на потепление отношений с РФ
Сегодня читают в спорте
01 Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты
02 "Реал" - "Ювентус": 1:3: события матча (Видео)
03 "Реал" проиграл "Ювентусу", но прошел в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
04 Буффон - арбитру: Нельзя рушить мечту команды
05 Клопп подумал, что выход "Ромы" в полуфинал Лиги чемпионов - это шутка
Новости сегодня
12:55 Самолет Як-130 разбился в России
12:47 ЕС продлил санкции в отношении Ирана
12:41 Мария Яремчук и DSIDE BAND презентовали новый трек "Дай любов" (Видео)
12:40 Серхио Рамос может пропустить полуфинал Лиги чемпионов
12:40 Полторак отправился в рабочую поездку
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В мире отмечается День Космонавтики В мире отмечается День Космонавтики
Новости: Части ВМФ РФ вышли в море из сирийского Тартуса Части ВМФ РФ вышли в море из сирийского Тартуса
Новости: В офисе "Укрзализныци" проходит обыск В офисе "Укрзализныци" проходит обыск
Новости: Нашли утерянный роман Толкина о Средиземье Нашли утерянный роман Толкина о Средиземье
Добавить комментарий
0