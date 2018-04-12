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Сборная Украины - 30-я в рейтинге ФИФА

Сборная Украины
12:14 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Сборная Украины поднялась на 5 позиций в обновленном рейтинге ФИФА.

Сегодня ФИФА выпустила обновленный рейтинг сборных, в котором сборная Украины поднялась на пять позиций и теперь занимает 30-е место.

Улучшение стало возможным после двух контрольных матчей. Команда Андрея Шевченко сыграла вничью с Саудовской Аравией 1:1, а также обыграла Японию 2:1.

Первое и второе места в рейтинге ФИФА продолжают занимать сборные Германии и Бразилии. На третье место удалось подняться Бельгии.

В топ-10 улучшили свои позиции Швейцария, Франция и Чили.

Топ-10 рейтинга ФИФА: Германия (+0), Бразилия (+0), Бельгия (+2), Португалия (-1), Аргентина (-1), Швейцария (+2), Франция (+2), Испания (-2), Чили (+1), Польша (-4).

С полным рейтингом на 12 апреля можно ознакомиться по ссылке.

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