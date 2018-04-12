"Заря" хочет побыстрее продать Лунина

Луганская "Заря" хочет форсировать сделку и выставила итальянскому клубу ультиматум, в котором требует оформить трансфер в ближайшие дни. Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В противном случае луганчане угрожают начать переговоры с другими клубами. Среди таких только за последний месяц пресса называла "Наполи", "Рому", "Ювентус", "Зальцбург", "Лестер", "Реал Сосьедад".

Ранее сообщалось, что один из самых титулованных итальянских футбольных клубов миланский "Интер" согласовал переход 19-летнего голкипера луганской "Зари" Андрея Лунина. Трансфер украинского голкипера в целом обойдется миланскому клубу в 6 млн евро. Руководство "Интера" планирует отдать Лунина на один-два года в аренду в один из клубов серии А для адаптации и приобретения необходимого опыта.