Реброва могут уволить из-за конфликта с главным форвардом

Украинский специалист за два тура до окончания сезона со своей командой шел на втором месте, уступая Аль-Хилялю всего одно очко.

В предпоследнем матче команды проводили очную встречу, но закончилась она нулевой ничьей, а потому в турнирной таблице изминений не последовало.

Этому матчу предшествовал конфликт Реброва с сирийским нападающим Омаром Аль Сома, который с 11 мячами идет на второй строчке в списке бомбардиров чемпионата.

Именно с отсутствием главного форварда руководство клуба связывает неудовлетворительный результат против Аль-Хиляля. По информации BabaGol, в Аль-Ахли останется только один из парочки, а второй покинет клуб по завершению сезона.

В последнем туре Аль-Ахли встретится с абсолютно худшей командой чемпионата – Оход, а Аль-Хилял сыграет против Аль-Фата, идущего на четвертой строчке.