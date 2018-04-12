Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига Европы: расписание матчей 12 апреля Лига Европы: расписание матчей 12 апреля
Новости: Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты
Новости: Определился последний участник плей-офф НБА Определился последний участник плей-офф НБА
Новости: Сборная Украины - 30-я в рейтинге ФИФА Сборная Украины - 30-я в рейтинге ФИФА
X

Реброва могут уволить из-за конфликта с главным форвардом

Сергей Ребров
14:12 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер Аль-Ахли Сергей Ребров может покинуть свой пост.

Украинский специалист за два тура до окончания сезона со своей командой шел на втором месте, уступая Аль-Хилялю всего одно очко.

В предпоследнем матче команды проводили очную встречу, но закончилась она нулевой ничьей, а потому в турнирной таблице изминений не последовало.

Этому матчу предшествовал конфликт Реброва с сирийским нападающим Омаром Аль Сома, который с 11 мячами идет на второй строчке в списке бомбардиров чемпионата.

Именно с отсутствием главного форварда руководство клуба связывает неудовлетворительный результат против Аль-Хиляля. По информации BabaGol, в Аль-Ахли останется только один из парочки, а второй покинет клуб по завершению сезона.

В последнем туре Аль-Ахли встретится с абсолютно худшей командой чемпионата – Оход, а Аль-Хилял сыграет против Аль-Фата, идущего на четвертой строчке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Сергей Ребров, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
Как украинские спортсмены отметили Пасху

Как украинские спортсмены отметили Пасху
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Голуби обгадили авто игрока "Ман Сити" Зидан: Буффон не заслужил красную карточку Аллегри прокомментировал матч с "Реалом"

Последние новости

Цветочные натюрморты от талантливого испанского художника (Фото) Самолет Як-130 разбился в России ЕС продлил санкции в отношении Ирана
Сегодня читают в спорте
01 Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты
02 "Реал" - "Ювентус": 1:3: события матча (Видео)
03 "Реал" проиграл "Ювентусу", но прошел в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
04 Буффон - арбитру: Нельзя рушить мечту команды
05 Клопп подумал, что выход "Ромы" в полуфинал Лиги чемпионов - это шутка
Новости сегодня
14:17 Боевики Талибана убили губернатора округа Худжа-Омари.
14:13 Хью Джекман мило поздравил свою жену с годовщиной свадьбы
14:09 Молдова просит Украину дать коридор для вывода войск РФ из Приднестровья
13:58 Трамп: Удар по Сирии будет либо очень скоро, либо совсем не скоро
13:51 Кейт Хадсон впервые явилась на публике после беременности
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В мире отмечается День Космонавтики В мире отмечается День Космонавтики
Новости: Порошенко: Украина выходит из СНГ Порошенко: Украина выходит из СНГ
Новости: В офисе "Укрзализныци" проходит обыск В офисе "Укрзализныци" проходит обыск
Новости: Нашли утерянный роман Толкина о Средиземье Нашли утерянный роман Толкина о Средиземье
Добавить комментарий
0