Лидер "Шахтера" выделил Цыганкова в составе "Динамо"

"Это "классико", мы готовимся очень серьезно. Очень сложно команде, которая забивает во всех матчах, не забивать Динамо уже два матча подряд. Мы уважаем эту команду, но надеемся, что сможем прервать эту неудачную серию", — рассказал Тайсон журналистам на открытой тренировке.

"Динамо сильно, как коллектив. Но я уже говорил раньше, что мне нравится их №15 (Цыганков, прим.). Думаю у него большое будущее. Он очень перспективный игрок, как у нас Зубков или Коваленко. Мне нравится его игра.

Сейчас все игры в чемпионате — решающие. Мы хотим выиграть, но думаем по-шагово. Это дерби — оно решается в деталях. Памятный матч против Динамо? Финал Кубка, когда Марлос забил гол, тогда еще был пенальти, который Марлос не забил. Этот матч очень засел у меня в памяти".

Также Тайсон прокомментировал проход недавнего соперника по Лиге чемпионов Ромы в полуфинал турнира. "Рома удивила всех. Вспоминаю наш матч в Риме, мы сыграли хорошо, но не сумели удержать победу. Хочу поздравить римский клуб".