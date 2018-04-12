Фонсека: Верю, что "Шахтер" будет доминировать в матче с "Динамо"

Шахтер и Динамо проведут матч 28-го тура чемпионата Украины в суботу, 14 апреля, на ОСК Металлист.

"Эта неделя прошла так же, как и все остальные. Понятно, что мы готовились к Динамо и были небольшие различия в подготовке, но в основном неделя прошла стандартно", — рассказал Фонсека во время открытой для журналистов тренировки.

"Против Динамо ожидаю такую игру, которая попадается нам всегда. Верю, что это буде игра в которой мы будем доминировать, верю, что будет игра против сильной команды, которая обороняется большим количеством игроков за линией мяча. Ожидаю, что Динамо будет агрессивным в плане обороны. Надеюсь, что не будет схожести с двумя предыдущими матчами, где было много свистков и остановок. Много нарушений правил.

Будем ли довольны ничейному результату? Мы всегда хотим выигрывать. Не думаю, что эта игра будет решающей".

В преддверии матча с Динамо, Шахтер принял решение провести аукцион, победитель которого сможет посмотреть матч на скамейке запасных вместе с командой.

"Я думаю, что это интересная инициатива. Думаю, что с каждым сезоном больше клубов должны поддерживать подобное, чтобы привлекать болельщиков на стадионы. Будет ли меня это сковывать? Нет, абсолютно нет".