Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига Европы: расписание матчей 12 апреля Лига Европы: расписание матчей 12 апреля
Новости: Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты
Новости: Определился последний участник плей-офф НБА Определился последний участник плей-офф НБА
Новости: Сборная Украины - 30-я в рейтинге ФИФА Сборная Украины - 30-я в рейтинге ФИФА
X

Фонсека: Верю, что "Шахтер" будет доминировать в матче с "Динамо"

Паулу Фонсека
15:32 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча против Динамо.

Шахтер и Динамо проведут матч 28-го тура чемпионата Украины в суботу, 14 апреля, на ОСК Металлист.

"Эта неделя прошла так же, как и все остальные. Понятно, что мы готовились к Динамо и были небольшие различия в подготовке, но в основном неделя прошла стандартно", — рассказал Фонсека во время открытой для журналистов тренировки.

"Против Динамо ожидаю такую игру, которая попадается нам всегда. Верю, что это буде игра в которой мы будем доминировать, верю, что будет игра против сильной команды, которая обороняется большим количеством игроков за линией мяча. Ожидаю, что Динамо будет агрессивным в плане обороны. Надеюсь, что не будет схожести с двумя предыдущими матчами, где было много свистков и остановок. Много нарушений правил.

Будем ли довольны ничейному результату? Мы всегда хотим выигрывать. Не думаю, что эта игра будет решающей".

В преддверии матча с Динамо, Шахтер принял решение провести аукцион, победитель которого сможет посмотреть матч на скамейке запасных вместе с командой.

"Я думаю, что это интересная инициатива. Думаю, что с каждым сезоном больше клубов должны поддерживать подобное, чтобы привлекать болельщиков на стадионы. Будет ли меня это сковывать? Нет, абсолютно нет".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Паулу Фонсека, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Футбол, Шахтер - Динамо.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
Как украинские спортсмены отметили Пасху

Как украинские спортсмены отметили Пасху
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Серхио Рамос может пропустить полуфинал Лиги чемпионов Сборная Украины - 30-я в рейтинге ФИФА Игрок "Реала" Васкес рассказал о ситуации с пенальти в ворота "Ювентуса"

Последние новости

В сети появился трейлер сериала "Пикник у висячей скалы" (Видео) В Днепре начали борьбу с пластиковыми цветами UFC. Нурмагомедов поднялся на 8-е место в рейтинге P4P
Сегодня читают в спорте
01 Лига чемпионов: стали известны все полуфиналисты
02 "Реал" - "Ювентус": 1:3: события матча (Видео)
03 "Реал" проиграл "Ювентусу", но прошел в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)
04 Буффон - арбитру: Нельзя рушить мечту команды
05 Реброва могут уволить из-за конфликта с главным форвардом
Новости сегодня
15:59 Светлана Лобода рассказала, почему скрывала беременность
15:59 СМИ: США рассматривают возможность открытия посольства в КНДР
15:58 Конфуз в прямом эфире: журналист упал в бассейн (Видео)
15:56 Веселое настроение вечером: убойные анекдоты 12 апреля
15:55 Лидер "Шахтера" выделил Цыганкова в составе "Динамо"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Погода в Киеве побила очередной рекорд Погода в Киеве побила очередной рекорд
Новости: Порошенко: Украина выходит из СНГ Порошенко: Украина выходит из СНГ
Новости: Прогноз погоды на 13 апреля: в Украину возвращаются заморозки В Украину возвращаются заморозки
Новости: Нашли утерянный роман Толкина о Средиземье Нашли утерянный роман Толкина о Средиземье
Добавить комментарий
0