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"Реал" - "Ювентус" 1:3: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

"Реал" - "Ювентус": Роналду с пенальти решил исход противостояния
20:28 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Смотреть видео голов и обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Ювентус".

Реал - Ювентус 1:3 (первый матч — 3:0)

Голы: Роналду, 90+7 (с пенальти) — Манджукич, 2, 37, Матюиди, 61

Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело — Модрич (Ковачич, 75), Каземиро (Васкес, 46), Кроос, Иско — Бэйл (Асенсио, 46), Роналду

Ювентус: Буффон — Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Бенатья, Кьеллини, Алекс Сандро — Хедира, Пьянич, Матюиди — Дуглас Коста, Игуаин (Щесны, 90+6), Манджукич

Предупреждения: Карвахаль, Марсело, Роналду — Пьянич, Манджукич, Лихтштайнер, Алекс Сандро, Дуглас Коста, Бенатья

Удаление: Буффон, 90+4 (прямая красная карточка)

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