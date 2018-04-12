"Реал" - "Ювентус" 1:3: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Новости спорта: Смотреть видео голов и обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Ювентус".
Реал - Ювентус 1:3 (первый матч — 3:0)
Голы: Роналду, 90+7 (с пенальти) — Манджукич, 2, 37, Матюиди, 61
Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело — Модрич (Ковачич, 75), Каземиро (Васкес, 46), Кроос, Иско — Бэйл (Асенсио, 46), Роналду
Ювентус: Буффон — Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Бенатья, Кьеллини, Алекс Сандро — Хедира, Пьянич, Матюиди — Дуглас Коста, Игуаин (Щесны, 90+6), Манджукич
Предупреждения: Карвахаль, Марсело, Роналду — Пьянич, Манджукич, Лихтштайнер, Алекс Сандро, Дуглас Коста, Бенатья
Удаление: Буффон, 90+4 (прямая красная карточка)