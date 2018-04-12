Фонсека: Если бы в футболе была честность, то "Шахтер" прошел бы "Рому"

Шахтер вылетел из Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с Ромой из-за правила выездного угла (2:2).

"Камбэк Ромы только подтверждает, что мы играли с великой командой — римляне выиграли 3:0 у Барсы, 3:0 у Челси. Считаю, что мы вылетели не совсем честно, но играли против невероятной команды. Очень многие отзывались о Роме плохо. Говорили, что они слабые. Говорили, что мы слабые. Сейчас это уже не важно. Вы все видели сами", — сказал Фонсека на сегодняшней открытой тренировке.

"Однако, если бы в футболе была честность, то Шахтер прошел бы команду, которая громит Барселону и Челси. Просто посмотрите статистику и цифры. Мы были очень близки к проходу. Цифры говорят сами за себя".

После прохода Шахтера Рома также по правилу выездного гола прошла Барселону (4:4).