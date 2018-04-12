"Реал" - "Ювентус": известный рефери поддержал решение Оливера удалить Буффона

Бывший английский судья Грэм Полл прокомментировал решение главного арбитра ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ювентус" (1:3) Майкла Оливера назначить пенальти в ворота гостей в компенсированное время, а после удалить с поля вратаря туринцев Джанлуиджи Буффона.

"Майкл Оливер был переведён в элитную группу судей только в январе. Он оправдал доверие жёстким, но справедливым судейством на "Сантьяго Бернабеу". Всё шло к дополнительному времени, но Оливеру хватило смелости, чтобы назначить пенальти, который впоследствии вывел "Реал" в полуфинал. Но на этом он не остановился. Когда Оливера окружили и начали нагло атаковать несколько игроков "Ювентуса" во главе с их талисманом и капитаном, 33-летний арбитр сохранил спокойствие и абсолютно верно удалил Джанлуиджи Буффона за его агрессивный протест.

Арсен Венгер однажды заявил, что я говорю чушь, когда я выразил мнение, что судье нужна смелость, чтобы принимать большие решения. Думаю, после этой ситуации он поймёт, что я имел в виду. Очень жаль, что футбольная ассоциация Англии не выдвинула Оливера в элитную группу судей раньше, чтобы у него были шансы попасть на чемпионат мира – 2018", — цитирует Полла Daily Mail.