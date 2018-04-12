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Полузащитник "Шахтера": Мораес очень помог бы нашей команде

Алан Патрик
22:00 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Бразильский полузащитник "Шахтера" Алан Патрик ждет перехода Жуниора Мораеса в стан "горняков".

По словам Алана Патрика, переход Жуниора Мораеса в Шахтер – пока только слухи, но он хотел бы видеть своего друга в составе "горняков", сообщает портал Сегодня.

"Мы с Жуниором знали друг друга еще в Бразилии, жили в одном городе, оба закончили школу Сантоса. За пределами поля он мой большой друг. Наши жены тоже давно и хорошо друг друга знают, так что, можно сказать, мы дружим семьями . Но во время матчей мы прячем эту дружбу у себя за спиной, и каждый борется за лучшее для своей команды.

Если бы он перешел в Шахтер, я был бы только рад. Жуниор – хороший парень и отличный игрок. Он бы очень помог нашей команде. Хотя никакой уверенности в этом нет. Как вы правильно сказали, все на уровне слухов. А пока для меня главное, чтобы мой друг был счастлив где бы то ни было. Но только не в субботу в Киеве. Надеюсь, там счастливы будем мы, а не он", – сказал Алан Патрик.

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Новости спорта, Алан Патрик, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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