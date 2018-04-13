Матчи Ла Лиги могут начать проводить в России и США

Руководитель назвал США и Россию как потенциальные страны, где могли бы состояться игры, сообщает Чемпионат.

"Игры за пределами страны несут экономические выгоды. Это должно быть первой новостью для страны, где вы играете. Мы хотим проводить по одному матчу сезона за пределами страны. Это не новость для спорта.

Что касается потенциальных мест, то мы планируем начать с США. Но в дальнейшем я не исключаю проведение матча в России. Это серьёзный рынок, здесь много фанатов, большая аудитория.

В нашей лиге есть японский игрок. Его клуб – третий по популярности в Японии. В Бундеслиге много игроков из Кореи – это важно для популярности корейского рынка. Мы бы хотели видеть в Ла Лиге больше русских, это повысило бы интерес к чемпионату со стороны российской аудитории", – сказал Тебас.