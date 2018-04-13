Болт: Хочу серьезно заниматься футболом

Восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский спринтер и давний болельщик «Манчестер Юнайтед» Усэйн Болт в очередной раз выразил желание серьёзно заниматься футболом и в будущем попробовать свои силы в стане манкунианцев.

«Вы не увидите меня в Токио на Олимпиаде-2020. Рекорды должны быть побиты. Надеюсь, мои рекорды не будут побиты просто так, а сделает это кто-то талантливый и целеустремлённый.

Я хочу серьёзно заниматься футболом. Работаю в этом направлении с дортмундской «Боруссией». Там мне рассказывают, что я должен делать и над чем работать. Я пока не связывался с «Манчестер Юнайтед». Надеюсь сделать это в будущем», — сказал Болт на пресс-конференции.