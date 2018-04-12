"Арсенал" и "Тоттенхэм" претендуют на 20-летнего таланта "Наполи"

20-летний хавбек привлек внимание представителей АПЛ, которые видят в нем серьезный потенциал.

Как сообщает Rai Sport, приобрести Диавара намерены Арсенал и Тоттенхэм. Лондонские клубы надеются, что Наполи согласится отпустить игрока за относительно небольшую сумму, так как в нынешнем сезоне Амаду достаточно редко выходит на поле в составе "партенопеи".

Действующее соглашение Диавара с Наполи рассчитано до 2021 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Амаду заинтересован также Ливерпуль, однако Rai Sport данную информацию опровергает.

В нынешнем сезоне Диавара лишь в 4 матчах вышел на поле в стартовом составе, и еще 13 раз вступал в игру со скамейки запасных, в сумме отыграв всего 554 минуты.