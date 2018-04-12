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Пирло - об удалении Буффона: Будь я на поле, я бы взбесился

Андреа Пирло
22:36 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Бывший футболист сборной Италии поделился своим мнением относительно поединка "Реала" против "Ювентуса".

Экс-хавбек туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал решение арбитра ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» (1:3) назначить пенальти в ворота гостей в компенсированное время встречи и удалить голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона за споры.

«Что касается протеста Буффона на решение арбитра, желание побеждать остаётся всегда. Этот пенальти можно было как поставить, так и нет. Однако считаю, что чуть более здравомыслящий судья мог бы и отпустить эту ситуацию. Если бы я был вчера на поле, то меня бы взбесило такое удаление. Когда после такой игры проигрываешь противостояние за 10 секунд до финального свистка, это сводит с ума.

«Ювентус» теперь сосредоточится на чемпионате Италии. Такие поражения переживаются за несколько дней. Разочарование останется, но теперь туринцам надо сконцентрироваться на чемпионате», — сказал Пирло.

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Новости спорта, Андреа Пирло, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол.
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