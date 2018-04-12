Усэйн Болт: Хочу серьезно заниматься футболом

Восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский спринтер и давний болельщик "Манчестер Юнайтед" Усэйн Болт в очередной раз выразил желание серьёзно заниматься футболом и в будущем попробовать свои силы в стане манкунианцев.

"Вы не увидите меня в Токио на Олимпиаде-2020. Рекорды должны быть побиты. Надеюсь, мои рекорды не будут побиты просто так, а сделает это кто-то талантливый и целеустремлённый.

Я хочу серьёзно заниматься футболом. Работаю в этом направлении с дортмундской "Боруссией". Там мне рассказывают, что я должен делать и над чем работать. Я пока не связывался с "Манчестер Юнайтед". Надеюсь сделать это в будущем", — сказал Болт на пресс-конференции.