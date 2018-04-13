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Лига Европы: стали известны все полуфиналисты

Лига Европы
08:00 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: После матчей 12 апреля определились все участники 1/2 финала Лиги Европы.

Во втором по значимости еврокубковом турнире футбольных клубов континента определились участники полуфинальной стадии.

По итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы УЕФА движение в направлении финала розыгрыша продолжают "Зальцбург", "Арсенал", "Марсель"  и "Атлетико".

Результаты матчей 1/4 финала:

"Зальцбург" (Австрия) - "Лацио" (Италия) - 4:1 (первая игра - 2:4)

голы: Мунас Даббур (56-я минута), Амаду Хайдара (72), Хи Чан Хван (74), Штефан Лайнер (76) - Чирро Иммобиле (55);

ЦСКА (Россия) - "Арсенал" (Англия) - 2:2 (1:4)

голы: Федор Чалов (39), Кирилл Набабкин (50) - Дэнни Уэлбек (75), Аарон Рэмси (90+2);

"Марсель" (Франция) - "Лейпциг" (Германия) - 5:2 (0:1)

голы: Штефан Ильзанкер (6 - автогол), Буна Сарр (9), Флориан Товен (38), Димитри Пайе (60), Хироки Сакаи (90+4) - Брума (2), Жан-Кевин Огюстен (55);

"Спортинг" (Португалия) - "Атлетико" (Испания) - 1:0 (0:2)

гол: Фредди Монтеро (28).

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы состоится 13 апреля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Поединки этой стадии турнира пройдут 26 апреля и 3 мая.

Финал 16 мая будет принимать Лион (Франция).

Напомним, вице-чемпионы Украины футболисты киевского "Динамо" на стадии 1/8 финала уступили по сумме двух матчей "Лацио" (2:2 в гостях, 0:2 дома).

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