Венгер: В концовке сумели перевернуть игру

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы против московского ЦСКА (2:2), который позволил «канонирам» выйти в 1/2 финала турнира.

«По первому матчу было ясно, что ЦСКА очень хорошая команда. Счет 1:4 — еще не окончательное поражение, ничего не потеряно. Мы не были полностью сконцентрированы на ответной встрече. Конечно, когда счет стал 0:2, было тяжело и опасно, но в концовке мы все же смогли организовать контратаки и перевернуть игру.

Не удовлетворен действиями команды в первом тайме, у соперника было преимущество. Но «Арсенал» получил то, что заслуживал. После нашего гола стало гораздо проще, ЦСКА начал открываться. Итоговый результат справедлив», — отметил Венгер после матча.