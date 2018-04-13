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Кличко примет участие в церемонии жеребьевки Лиги чемпионов

Виталий Кличко
10:08 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: Виталий Кличко представит Киев на жеребьевке Лиги чемпионов.

Мэр Киева Виталий Кличко представит украинскую столицу, как место проведения финала Лиги чемпионов УЕФА-2018. Об этом сообщает КГГА.

Мэр Киева примет участие в церемонии жеребьевки 1/2 турнира, которая состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.

Финал главного европейского клубного футбольного турнира состоится 26 мая на НСК “Олимпийский” в Киеве. Кличко надеется, что Киев посетят более 100 тысяч туристов, которые приедут именно на финал Лиги чемпионов. К этому событию для болельщиков в городе будет открыто несколько фан-зон.

Как неоднократно заявлял мэр Киева, опыт проведения, в частности, “Евровидение” в 2017 году показал, что Киев способен организовывать крупные международные события на высоком уровне.

Добавим, что проводить процедуру самой жеребьевки руководителям УЕФА помогать посол финала Лиги чемпионов в Киеве, легендарный украинский футболист, ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. А также — экс-капитан итальянской “Ромы” Франческо Тотти.

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Новости спорта, Виталий Кличко, Лига Чемпионов, Футбол.
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