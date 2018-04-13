Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига Европы: стали известны все полуфиналисты Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
Новости: Бой Усик - Гассиев перенесен Бой Усик - Гассиев перенесен
Новости: Определился последний участник плей-офф НБА Определился последний участник плей-офф НБА
Новости: "Реал" - "Ювентус" 1:3: обзор матча Лиги чемпионов (Видео) "Реал" - "Ювентус" 1:3: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
X

ЦСКА - "Арсенал": видео голов и обзор матча (2:2)
10:22 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Представляем вашему вниманию обзор поединка четвертьфинала Лиги Европы между Арсеналом и ЦСКА.

Арсенал создал хороший задел перед выездным матчем, обыграв ЦСКА дома с разгромным счетом. В ответном матче "канониры" были близки к провалу, но отыграли разницу в два мяча.

ЦСКА — Арсенал 2:2 (первый матч — 1:4)

Голы: Чалов, 39, Набабкин, 50 — Уэлбек, 75, Рэмси, 90+2

ЦСКА: Акинфеев — В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий — Набабкин, Головин, Бистрович (Натхо, 72), Дзагоев (Витиньо, 38), Кучаев — Чалов (Миланов, 79), Муса

Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль — Рэмси, Эльнени, Уилшир (Чеймберс, 69) — Озил, Уэлбек — Ляказетт (Ивоби, 77)

Предупреждение: Головин

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, ЛЕ, Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК ЦСКА.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
Как украинские спортсмены отметили Пасху

Как украинские спортсмены отметили Пасху
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Арсенал" и "Тоттенхэм" претендуют на 20-летнего таланта "Наполи" Дель Пьеро: Не понимаю слова Буффона "Динамо" планирует продлить сотрудничество с вратарем Бойко

Последние новости

Невообразимые скульптуры из обычного картона от 20-летнего студента (Фото) Пять болельщиков погибли от взрыва на футбольном стадионе Убойная подборка смешных приколов и казусов
Сегодня читают в спорте
01 Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
02 Бой Усик - Гассиев перенесен
03 "Реал" - "Ювентус": известный рефери поддержал решение Оливера удалить Буффона
04 Пирло - об удалении Буффона: Будь я на поле, я бы взбесился
05 Команде Реброва не хватило одного очка для чемпионства
Новости сегодня
10:55 Дания хочет привязать "Северный поток-2" к украинскому транзиту
10:51 Анджелине Джоли присвоили звание самой уважаемой знаменитости
10:48 В НАТО призвали Украину продолжать реформы
10:47 Самый северный город в мире (Фото)
10:40 У полиции есть видео выстрела из гранатомета в "Киевгорстрой"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко сегодня пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия Савченко пройдет полиграф: нардеп выдвинула свои условия
Новости: В НБУ оценили влияние новых антироссийских санкций на экономику Украины Как новые санкции США повлияют на Украину
Новости: Учения в Польше: украинские десантники превзошли в умении британских военных Украинские десантники стали лучшими на курсах в Польше
Новости: Сегодня отмечают Всемирный день рок-н-ролла Сегодня отмечают Всемирный день рок-н-ролла
Добавить комментарий
0