ЦСКА - "Арсенал": видео голов и обзор матча (2:2)

Арсенал создал хороший задел перед выездным матчем, обыграв ЦСКА дома с разгромным счетом. В ответном матче "канониры" были близки к провалу, но отыграли разницу в два мяча.

ЦСКА — Арсенал 2:2 (первый матч — 1:4)

Голы: Чалов, 39, Набабкин, 50 — Уэлбек, 75, Рэмси, 90+2

ЦСКА: Акинфеев — В. Березуцкий, Игнашевич, А. Березуцкий — Набабкин, Головин, Бистрович (Натхо, 72), Дзагоев (Витиньо, 38), Кучаев — Чалов (Миланов, 79), Муса

Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль — Рэмси, Эльнени, Уилшир (Чеймберс, 69) — Озил, Уэлбек — Ляказетт (Ивоби, 77)

Предупреждение: Головин