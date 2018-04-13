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Гвардиола планирует потратить на трансферы более 600 млн фунтов

Пеп Гвардиола
11:13 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Манчестер Сити подпишет новых игроков на три позиции.

Манчестер Сити в летнее трансферное окно намерен подписать минимум трех игроков - универсального полузащитника, опорника и центрального защитника, сообщает The Telegraph.

В сферу интересов Манчестер Сити попали такие опорники как Фред из Шахтера, Юлиан Вайгль (Боруссия Д), Жоржигьо (Наполи) и Жан-Микаэль Сери (Ницца). Трансферы этих игроков обойдутся горожанам не менее, чем в 40 миллионов фунтов каждый.

Также Сити заинтересован в услугах полузащитников Тома Лемара (Монако) и Эдена Азара (Челси).

Из центральных защитников главной целью Гвардиолы является Тоби Алдервейрелд (Тоттенхэм).

Отметим, что наставник горожан уже потратил на усиление состава 450 миллионов фунтов. Летом затраты каталонского специалиста могут превысить 600 миллионов.

Напомним, Манчестер Сити проиграл Ливерпулю в двух матчах четвертьфинала Лиги чемпионов и покинул турнир.

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