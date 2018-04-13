"Зальцбург" - "Лацио": Видео голов и обзор матча (4:1)
Новости спорта: Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 1/4 финала Лиги Европы между Ред Булл Зальцбург и Лацио.
Ред Булл Зальцбург в домашнем поединке пропустил первым, но сумел забить в ответ целых четыре мяч и ликвидировать отставание после первого матча.
Зальцбург – Лацио 4:1 (первый матч 2:4)
Голы: Даббур, 56, Айдара, 72, Хван, 74, Лайнер, 76 – Иммобиле, 55
Зальцбург: Вальке – Лайннер, Рамальо, Чалета-Цар, Удьмер – Айдара, Шлагер, Бериша – Ябо (Минамино, 82) – Хван (Гульбрандсен, 79), Даббур
Лацио: Стракоша – Фелипе, де Врей, Раду – Баста (Лукаку, 60), Пароло, Лукас (Нани, 78), Милинкович-Савич (Андерсон, 69), Лулич – Иммобиле, Альберто
Предупреждения: Ульмер, Ромальо, Вальке – Лейва, Рамос, Милинкович-Савич