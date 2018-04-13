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Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция 1/2 финала

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Лига Европы
12:34 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая текстовая трансляция церемонии жеребьевки полуфинала Лиги Европы сезона 2017/18.

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.

Как и на предыдущей стадии турнира жеребьевка будет слепой.

Участники 1/2 финала Лиги Европы: "Атлетико" (Испания), "Марсель" (Франция), "Арсенал" (Англия) и "Зальцбург" (Австрия).

13:10 В полуфинале ЛЕ сезона-2017/18 встретятся следующие пары:

Марсель (Франция) – Зальцбург (Австрия)

Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания)

13:05 Вытаскивать шары из корзин будет экс-игрок "Барселоны" и сборной Франции Эрик Абидаль.

13:00  Стартует церемония жеребьевки 

12:50 В УЕФА назвали лучших игроков в командах-полуфиналистов:

Мохаммед эль-Ненни (Арсенал), Ян Облак (Атлетико), Пайет (Олимпик), Амаду Хайдара (Зальцбург)

Первые матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля, ответные – 3 мая.

Финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе на стадионе "Парк Олимпик Лионне".

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