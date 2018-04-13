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Лига Европы: результаты жеребьевки 1/2 финала
13:14 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.
В пятницу, 13 апреля, состоялась жеребьевка Лиги Европы сезона 2017/18.
В полуфинале ЛЕ сезона-2017/18 встретятся следующие пары:
Марсель (Франция) – Зальцбург (Австрия)
Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания)
Первые матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля, ответные – 3 мая.
Финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе на стадионе "Парк Олимпик Лионне".
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