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Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов

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Лига чемпионов
14:17 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов.

В пятницу, 13 апреля, состоялась жеребьевка Лиги чемпионо сезона 2017/18.

В полуфинале ЛЧ сезона-2017/18 встретятся следующие пары:

Бавария (Мюнхен) - Реал Мадрид (Испания)

Ливерпуль (Англия) - Рома (Италия)

Помогал провести жеребьевку посол финального матча в Киеве и победитель Лиги чемпионов в составе Милана Андрей Шевченко.

Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве.

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