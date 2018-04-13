Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов
Новости спорта: Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов.
В пятницу, 13 апреля, состоялась жеребьевка Лиги чемпионо сезона 2017/18.
В полуфинале ЛЧ сезона-2017/18 встретятся следующие пары:
Бавария (Мюнхен) - Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль (Англия) - Рома (Италия)
Помогал провести жеребьевку посол финального матча в Киеве и победитель Лиги чемпионов в составе Милана Андрей Шевченко.
Первые матчи 1/2 финала пройдут 24 и 25 апреля, ответные – 1 и 2 мая.
Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве.