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Буффона могут дисквалифицировать в Серии А за поведение в матче с "Реалом"

Джанлуиджи Буффон
15:48 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Джанлуиджи Буффон может быть дисквалифицирован в Серии А.

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может быть дисквалифицирован в Серии А в связи со своим поведением в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, применение санкций в отношении футболиста будет зависеть от того, внёс ли главный арбитр встречи с "Реалом" Майкл Оливер факт неподобающего поведения Буффона в протокол матча.

Также голкипера могут наказать, если контрольный, этический и дисциплинарный комитеты УЕФА рассмотрят высказывания игрока после матча.В концовке ответного матча с "Реалом" в четвертьфинале Лиги чемпионов Буффон эмоционально отреагировал на решение главного арбитра встречи назначить пенальти в ворота "Ювентуса". Судья принял решение удалить футболиста.

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Новости спорта, Джанлуиджи Буффон, Новости футбола, Серии А, Серия А, Футбол.
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