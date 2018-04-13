"Бавария" подтвердила назначение Ковача на пост главного тренера команды

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Нико Ковач с 1 июля нынешнего года станет наставником мюнхенского клуба. Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, между сторонами достигнута договорённость о трёхлетнем контракте.

Ранее в СМИ стали известны финансовые подробности перехода Ковача в «Баварию». Сумма отступных, прописанная в соглашении Ковача, составляет € 2,2 млн. "Бавария" уже активировала опцию выкупа контракта хорватского специалиста. Также к мюнхенцам присоединится брат тренера Роберт Ковач, который будет выступать в роли ассистента хорвата.

Нынешний главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес покинет свой пост по окончании сезона.