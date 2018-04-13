Клубы АПЛ проголосовали против внедрения VAR в следующем сезоне

"Клубы Премьер-лиги пришли к соглашению продолжить продвинутое тестирование ВАР в сезоне 2018/19", — гласит заявление АПЛ.

"Решение принято после тщательного обсуждения использования ВАР в английском футболе, а также ключевых случаев из практики в других странах".

"Клубы договорились о том, что до конца сезона 2018/19 будет проводиться продвинутое тестирование, чтобы улучшить систему, особенно в том, что касается коммуникации внутри стадиона, а также тех, кто следит за процессом из дому".

"Также Премьер-лига будет просить, чтобы ВАР более интенсивно использовался в следующем сезоне в Кубке Англии и Кубке Лиги".

В нынешнем сезоне видеоповторы использовались в кубковых английских соревнованиях. Они породили много противоречий, в основном – из-за неопределенности для болельщиков во время использования судьями ВАР.

Болельщики ощущали неопределенность в некоторых матчах, когда на принятие решений затрачивались длительные периоды времени.