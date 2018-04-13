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Клопп: Я был впечатлен игрой "Ромы" с "Барселоной"

Юрген Клопп
21:05 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Юрген Клопп

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам которой красным предстоит сыграть с "Ромой".

"После жеребьёвки я не думал "Слава богу, не "Бавария" или "Хорошо, что не "Реал". Это всего лишь жеребьёвка, и главная новость всё ещё заключается в том, что мы в турнире. Какой бы соперник нам ни попался, я бы сказал, что у нас есть шанс выйти в финал, потому что это футбол. Так что у нас есть шанс в противостоянии с "Ромой". Но если кто-то думает, что нам повезло, то я не знаю, чем помочь этому человеку, ведь он явно не смотрел матчей "Ромы" с "Барселоной". То, что они сделали, было невероятно. Они могли выиграть со счётом 4:0 или 5:0 – я был впечатлен", — цитирует Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".

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Новости спорта, АПЛ, Лига Чемпионов, ЛЧ, Новости футбола, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп.
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