Футбол. Где смотреть матчи 27-го тура чемпионата Украины

Лидеры первенства страны донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграют в субботу, 14 апреля, на ОСК "Металлист" в Харькове (игру в 17.00 покажет телеканал "Футбол 2").

Первый игровой день тура начнется противостоянием на стадионе им. В. Бойко между "Мариуполем" и ривненским "Вересом" (14.00, "Футбол 2"),

В воскресенье, 15 апреля, встретятся донецкий "Олимпик" и "Александрия" (14.00, "Футбол 1"), кропивницкая "Зирка" и одесский "Черноморец" (17.00, "Футбол 1"), луганская "Заря" и полтавская "Ворскла" (19.30, "2+2"), каменская "Сталь" и львовские "Карпаты" (19.30, "Футбол 1").

Турнирное положение:

первая шестерка - "Шахтер" - 63 очка, "Динамо" - 57, "Ворскла" - 41, "Заря" - 37, "Верес" - 33, "Мариуполь" - 33;

вторая шестерка - "Олимпик" - 32, "Александрия" - 29, "Карпаты" - 26, "Зирка" - 23, "Сталь" - 22, "Черноморец" - 22.

Напомним, на втором этапе чемпионата первые шесть команд ведут борьбу за медали и места в еврокубках, а вторая шестерка клубов - за сохранение прописки в Премьер-лиге.