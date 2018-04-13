"Шахтер" - "Динамо": интересные факты
Новости спорта: 14 апреля в 17:00 на ОСК "Металлист" состоится центральный матч 27-го тура Премьер-лиги.
Победные серии
Соперники подходят к очной дуэли с прекрасными результатами: "Шахтер" выиграл 7 поединков чемпионата подряд с общей разницей мячей 24–0, а в активе "Динамо" 5 побед в последних турах (4 из них киевляне оформили на своем поле).
Грядущие юбилеи
Марлос может провести в составе "горняков" 100-й матч в УПЛ, а Фред – 150-й во всех турнирах.
199 в сумме
В период независимой Украины на счету дончан 103 гола "Динамо" во всех турнирах, "бело-синих" – 96.
Свежая история
Только в 3 из 10 последних игр в рамках Премьер-лиги забивали обе команды (1:1, 4:3 и 2:3 в прошлом сезоне).
Специалисты по классико
За два сезона в активе Факундо Феррейры 4 гола киевлянам, Дентиньо и Фред отличились по 2 раза.
Большой футбол в Харькове
"Оранжево-черные" проведут 28-й домашний матч на ОСК "Металлист" за 2 сезона и в случае успеха добудут 20-ю победу в Харькове.