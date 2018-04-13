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"Шахтер" - "Динамо": интересные факты

"Шахтер" - "Динамо"
19:30 Сегодня Телеграф
ФК Шахтер
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: 14 апреля в 17:00 на ОСК "Металлист" состоится центральный матч 27-го тура Премьер-лиги.

Победные серии

Соперники подходят к очной дуэли с прекрасными результатами: "Шахтер" выиграл 7 поединков чемпионата подряд с общей разницей мячей 24–0, а в активе "Динамо" 5 побед в последних турах (4 из них киевляне оформили на своем поле).

Грядущие юбилеи

Марлос может провести в составе "горняков" 100-й матч в УПЛ, а Фред – 150-й во всех турнирах.

199 в сумме

В период независимой Украины на счету дончан 103 гола "Динамо" во всех турнирах, "бело-синих" – 96.

Свежая история

Только в 3 из 10 последних игр в рамках Премьер-лиги забивали обе команды (1:1, 4:3 и 2:3 в прошлом сезоне).

Специалисты по классико

За два сезона в активе Факундо Феррейры 4 гола киевлянам, Дентиньо и Фред отличились по 2 раза.

Большой футбол в Харькове

"Оранжево-черные" проведут 28-й домашний матч на ОСК "Металлист" за 2 сезона и в случае успеха добудут 20-ю победу в Харькове.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, Шахтер - Динамо.
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