Ярмоленко может сыграть против "Шальке"

Украинский вингер Андрей Ярмоленко, который из-за травмы не выходил на поле с конца января, может вернуться в игру в матче против Шальке.

"Андрей Ярмоленко работал всю неделю без каких-либо жалоб, так что мы снова рассчитываем на него как на одну из атакующих опций", — заявил Штегер.

Матч между Шальке и Боруссией Дортмунд состоится в воскресенье, 15-го апреля. Начало встречи в 16:30 по киевскому времени.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за Боруссию Д 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.