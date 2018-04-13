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Ярмоленко может сыграть против "Шальке"

Андрей Ярмоленко
22:05 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер дортмундской Боруссии Петер Штегер заявил, что вингер Андрей Ярмоленко готов вернуться в игру.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко, который из-за травмы не выходил на поле с конца января, может вернуться в игру в матче против Шальке.

"Андрей Ярмоленко работал всю неделю без каких-либо жалоб, так что мы снова рассчитываем на него как на одну из атакующих опций", — заявил Штегер.

Матч между Шальке и Боруссией Дортмунд состоится в воскресенье, 15-го апреля. Начало встречи в 16:30 по киевскому времени.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за Боруссию Д 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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Новости спорта, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, ФК Боруссия Д, ФК Шальке 04, Футбол.
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