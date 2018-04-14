"Шахтер" - "Динамо": на матч продан самый дорогой билет в истории УПЛ

По условиям аукциона в пакет вошли:

- просмотр игры на скамейке запасных рядом с "Шахтером";

- проживание в Premier Palace Hotel Kharkiv вместе с командой (с 13 по 14 апреля);

- предматчевая прогулка, посещение раздевалки, участие в подготовке к поединку;

- фирменная именная футболка;

- другие преимущества.

При стартовой цене в 10 000 гривен, в аукционе приняли участие более 30 человек. Выигрыш достался болельщику "Шахтера", который предложил максимальную сумму в 20 500 за каждый билет, выкупив сразу 2 подобных пропуска на матч.

"Долго не раздумывал - увидел новость об аукционе и решил поучаствовать. Мне очень интересен "Шахтер" и я давно хотел пообщаться с кем-то из игроков или тренеров. Можно сказать, что это мечта. Будет очень интересно понаблюдать за матчем со скамейки запасных. Не знаю, стоит ли подсказывать тренеру (смеётся). Волнения нет, но ожидаю очень интересной игры" - отметил Александр, который победил в аукционе.