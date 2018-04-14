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"Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч УПЛ

Шахтер - Динамо
08:38 Сегодня Телеграф
footballua.tv
Фото: ТК Футбол 1/2

Новости спорта: В субботу, 14 апреля, в 17:00 телеканал "Футбол 2" в прямом эфире покажет самое захватывающее противостояние в украинском футболе - матч "Шахтер" - "Динамо".

Матч "Шахтер" - "Динамо" станет центральным поединком в 27-м туре Украинской Премьер-лиги, который может стать решающим в борьбе за чемпионство в этом году. Противостояние "горняков" с "динамовцами" – это украшение каждого сезона, настоящий бриллиант национального чемпионата, визитная карточка украинского футбола. По накалу, эмоциям, уровню игры это противостояние не уступает лучшим дерби мира.

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"Матч "Шахтер" - "Динамо" – самый многообещающий в чемпионате Украины. Особенно когда он имеет реальное значение с турнирной точки зрения. В субботу будет много борьбы и эмоций. Нет сомнений, что зрители получат настоящее удовольствие от противостояния грандов нашего футбола", – поделился ожиданиями от поединка комментатор встречи Кирилл Круторогов.

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Также в 15:55 на канале "Футбол 2" начнется программа "Тур. ONLINE", в которой ведущий Виктор Вацко в компании экспертов Вячеслава Шевчука и Михаила Метревели проанализируют состояние команд перед главным дерби сезона и поделятся ожиданиями от матча. Кроме того, после финального свистка зрителей ждут подробный анализ игры, а также интервью с главными действующими лицами противостояния.

 

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