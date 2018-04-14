"Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч УПЛ

Матч "Шахтер" - "Динамо" станет центральным поединком в 27-м туре Украинской Премьер-лиги, который может стать решающим в борьбе за чемпионство в этом году. Противостояние "горняков" с "динамовцами" – это украшение каждого сезона, настоящий бриллиант национального чемпионата, визитная карточка украинского футбола. По накалу, эмоциям, уровню игры это противостояние не уступает лучшим дерби мира.

"Матч "Шахтер" - "Динамо" – самый многообещающий в чемпионате Украины. Особенно когда он имеет реальное значение с турнирной точки зрения. В субботу будет много борьбы и эмоций. Нет сомнений, что зрители получат настоящее удовольствие от противостояния грандов нашего футбола", – поделился ожиданиями от поединка комментатор встречи Кирилл Круторогов.

Также в 15:55 на канале "Футбол 2" начнется программа "Тур. ONLINE", в которой ведущий Виктор Вацко в компании экспертов Вячеслава Шевчука и Михаила Метревели проанализируют состояние команд перед главным дерби сезона и поделятся ожиданиями от матча. Кроме того, после финального свистка зрителей ждут подробный анализ игры, а также интервью с главными действующими лицами противостояния.