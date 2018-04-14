Марадона о скандальном пенальти в матче "Реал" - "Ювентус"

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота "Ювентуса" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

Напомним, в концовке игры после падения хавбека Лукаса Васкеса в штрафной туринцев арбитр встречи Майкл Оливер назначил 11-метровый удар.

"Нет, в том эпизоде не было пенальти. Роналду сделал передачу на Васкеса, и тому пришлось идти вперёд на мяч, так как рядом был Буффон, а позади давил Бенатиа. Я бы поступил так же, как Лукас — попытал бы шанс и упал после контакта", — приводит слова Марадоны Goal.