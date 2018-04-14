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Марадона о скандальном пенальти в матче "Реал" - "Ювентус"

"Реал" - "Ювентус"
11:49 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Диего Марадона прокомментировал скандальный эпизод матча "Реал" - "Ювентус".

Бывший аргентинский футболист Диего Марадона прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота "Ювентуса" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

"Реал" - "Ювентус" 1:3: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
"Реал" - "Ювентус" 1:3: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)Читать полностью

Напомним, в концовке игры после падения хавбека Лукаса Васкеса в штрафной туринцев арбитр встречи Майкл Оливер назначил 11-метровый удар.

"Нет, в том эпизоде не было пенальти. Роналду сделал передачу на Васкеса, и тому пришлось идти вперёд на мяч, так как рядом был Буффон, а позади давил Бенатиа. Я бы поступил так же, как Лукас — попытал бы шанс и упал после контакта", — приводит слова Марадоны Goal.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, ЛЧ, Новости футбола, ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол.
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1 Комментарий
  • громадянин 14.04.2018 12:08

    Цей наркоман - "фахівець" із забивання голів руками ще щось може розуміти (без мозку)?

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