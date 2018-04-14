Оливер Кан: Буффон должен был уйти из спорта раньше

Бывший вратарь "Баварии" и сборной Германии Оливер Кан считает, что голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон должен был раньше уйти из спорта, чтобы избежать некоторых неприятных поражений.

"Один из самых важных вопросов: какое время является подходящим для завершения карьеры? Буффон мог бы избежать унижений, подобных игре в Мадриде или Кубку Италии, если бы не был одурманен мечтой о новых рекордах и победе в Лиге чемпионов.

В какой-то момент приходится уйти из спорта. Карьера Буффона, конечно же, не оценивается этой красной карточкой в игре с „Реалом“ или тем, что он так и не одержал победу на турнире. Он был чемпионом мира и лучшим вратарём. Вот, что будут помнить о Джиджи Буффоне", — приводит слова Кана Bild.