"Он всегда мечтал играть в "Шахтере": Цыганык о переходе Леоненко в "Великий футбол"

«Это был первый эфир в 2013 году. Я ему сказал, что нельзя говорить в прямом эфире, что ты что-то знаешь, но не скажешь. Если не хочешь говорить, но не говори, но если уже начал, то договаривай. Это уважение к зрителю.

Это был эфир после победы «Шахтера» над «Севастополем» (на самом деле над «Говерлой» – прим. Tribuna.com). Виктор пришел в отличном настроении. У него есть некоторые особенности, наш администратор постоянно следил, чтобы ему было комфортно. Но в этот раз ее не было.

Мы с ним никогда не договаривались, о чем будем вести беседу в эфире. В то время Александр Чижов играл за «Севастополь»на правах аренды из «Шахтера». Горняки его «полоскали» как хотели, по-моему, четыре мяча забили из вратарской зоны. Вот мы обсуждаем этот матч, а я говорю, мол, зачем такие встречи, они никому не интересны.

Потом сцепились за «Динамо», а он говорит, что «Шахтер» и так выиграет чемпионат. Я спросил почему, а он ответил, что знает, но не скажет. Потом пошла реклама или сюжет и я ему вспомнил слова о неуважении к зрителю.

Потом перешли на другую тему, заговорили об Александре Алиеве. Леоненко сказал, что Алиев сидит в киевском клубе, не играет, но получает 2 миллиона, назвал Игоря Суркиса глупым.

Снова вернулись к теме «Шахтера», снова Леоненко твердил, что горняки будут чемпионами, но причину так и не называл. У меня тогда и поехала планка, крышу сорвало, как говорят. Я ему напомнил, что ему платят деньги за работу экспертом и он должен говорить. Он ответил, что «Шахтер» если не выиграет, то купит чемпионство.

Странно, что он не признает своих слов, есть же видео. Я не сожалею об этом моменте. Я виноват только в том, что спровоцировал Леоненко и не справился со своими эмоциями.

На следующий день меня вызвал Александр Ткаченко (Генеральный директор «1+1 медиа» – прим. Tribuna.com) и вынес мне строгий выговор. Также я должен был извиниться в следующем эфире. Были претензии и со стороны «Шахтера» к компании «1+1», но не знаю были ли они юридически оформлены.

И я поехал с Александрой Лободой (соведущая программы «Профутбол» – прим. Tribuna.com) к Леоненко извиняться, предварительно позвонив ему. Спросил у него по телефону, что взять с собой, он сказал ящик пива. Мы приехали, сели разговаривали, я извинился, присутствовали его жена и дочь. Я признал, что был неправ, но сказал, что и он себя неправильно повел. Он согласился.

Через две недели должны были играть «Динамо» с «Шахтером», а Леоненко должен был быть в эфире нашей программы после этой встречи. Но потом мне сказали, что Виктор не будет с нами работать. Он звонил Степану Щербачеву (руководитель управления спортивных проектов «1+1 медиа» – прим. Tribuna.com) и просил увеличение зарплаты. Ему отказали.

После матча «Динамо» – «Шахтер» он уже был на телеканале «Футбол 1». То есть переходу способствовал финансовый вопрос. Он всегда мечтал играть в «Шахтере» – его мечта сбылась», – сказал Цыганык.