Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Динамо" в невероятном матче обыграло "Шахтер" "Динамо" в невероятном матче обыграло "Шахтер"
Новости: Роберт Гарсия дал прогноз на бой Ломаченко - Линарес Роберт Гарсия дал прогноз на бой Ломаченко - Линарес
Новости: Гран-при Китая: Феттель выиграл квалификацию Гран-при Китая: Феттель выиграл квалификацию
Новости: Волейболистки "Химика" в восьмой раз подряд стали чемпионками Украины Волейболистки "Химика" в восьмой раз подряд стали чемпионками Украины
X

Президент "Наполи": Коллина вредил итальянским клубам

Пьерлуиджи Коллина
04:17 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис согласился с критикой президента "Ювентуса" Андреа Аньелли в сторону главы судейского корпуса УЕФА Пьерлуиджи Коллины.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис согласился с критикой президента «Ювентуса» Андреа Аньелли в сторону главы судейского корпуса УЕФА Пьерлуиджи Коллины.

 «Я поддерживаю систему видеоповторов и не понимаю, почему она не используется в еврокубках.

Слова Аньелли о Коллине? Я с ним согласен. Я свободный человек и люблю говорить открыто.

Коллина навредил клубам и в предыдущие годы, выкинув нас из еврокубков. Я просто не понимаю, как кто-то с такой профессиональной подготовкой, как у него, может делать такое.

Видимо, есть силы в ФИФА, УЕФА или еще где, которые откладывают введение видеоповторов. Система должна быть расширена, доработана и улучшена, как и все новые технологии. Для этого нужно провести честную работу», – сказал Де Лаурентис. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Аурелио Де Лаурентис, Новости футбола, Пьерлуиджи Коллина, ФК Наполи, ФК Ювентус, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)

Как Шевченко и Кличко провели церемонию жеребьевки Лиги чемпионов (Фото)
Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес

Девушка гонщика Дженсона Баттона показала фото топлес
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Экс-защитник "Динамо" перешел в "Андерлехт" "Поведение Гармаша меня полностью устроило": Хацкевич - о победе над "Шахтером" "Динамо" в невероятном матче обыграло "Шахтер"

Последние новости

Спутники Swarm обнаружили второе магнитное поле, окружающее планету Земля Полузащитник "Челси" может перейти в "Вест Хэм" Германия и Франция будут добиваться долговременного прекращения огня в Сирии
Сегодня читают в спорте
01 "Просто мы херню играли": Ракицкий - о матче с "Динамо"
02 Ярославский прокомментировал переход Красникова в "Динамо"
03 Фонсека - о судействе матча "Шахтер" - "Динамо"
04 Леоненко - о матче "Шахтер" - "Динамо"
05 Сенсация в Первой лиге: "Черкасский Днепр" не оставил шансов "Десне"
Новости сегодня
03:22 Исследования показали, что во время сна можно заработать морщины
03:10 На Киевщине полиция пресекла деятельность "коллекторской фирмы"
03:05 Уморительная подборка картинок, которая поднимет на максимум ваше настроение
02:50 Построен первый мост, изготовленный роботами при помощи трехмерной печати (Видео)
02:40 Коукалова о конфликте с Витковой: Мы не разговаривали несколько лет
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну МИД РФ: Ударом по Сирии пытаются расчленить страну
Новости: Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство Небензя: Удар по Сирии это международное хулиганство
Новости: Януковичу не выплатили компенсацию Януковичу не выплатили компенсацию
Новости: Ученые выяснили, какую опасность здоровью несут консервированные продукты Ученые выяснили, какую опасность здоровью несут консервированные продукты
Добавить комментарий
0