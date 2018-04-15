Президент "Наполи": Коллина вредил итальянским клубам

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис согласился с критикой президента «Ювентуса» Андреа Аньелли в сторону главы судейского корпуса УЕФА Пьерлуиджи Коллины.

«Я поддерживаю систему видеоповторов и не понимаю, почему она не используется в еврокубках.

Слова Аньелли о Коллине? Я с ним согласен. Я свободный человек и люблю говорить открыто.

Коллина навредил клубам и в предыдущие годы, выкинув нас из еврокубков. Я просто не понимаю, как кто-то с такой профессиональной подготовкой, как у него, может делать такое.

Видимо, есть силы в ФИФА, УЕФА или еще где, которые откладывают введение видеоповторов. Система должна быть расширена, доработана и улучшена, как и все новые технологии. Для этого нужно провести честную работу», – сказал Де Лаурентис.