Полузащитник "Челси" может перейти в "Вест Хэм"

"Молотки" не против подписать 28-летнего центрального хавбека "синих" и сборной Англии, сообщает The Telegraph.

Активизация Вест Хэма связана с тем, что сам Дринкуотер хочет покинуть Челси из-за нехватки игровой практики. Летом команда Дэвида Мойеса собирается усилить центр поля и полузащитник Челси может стать одной из трансферных целей клуба.

Дэнни Дринкуотер перешел в Челси из Лестера за 35 млн фунтов лишь прошлым летом, но из-за частых травм не смог закрепиться в основе "синих". В сезоне 2017/18 он провел лишь 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Ранее наставник Челси Антонио Конте выразил сожаление из-за того, что Дринкуотеру не повезло в этом сезоне.