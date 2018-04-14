"Рома" затроллила Харри Кейна за переписанный гол Эриксена

На этой неделе АПЛ удовлетворила апелляцию Тоттенхэма, переписав второй гол в матче против Сток Сити (2:1), изначально записанный на Кристиана Эриксена, на Харри Кейна. Нападающий коснулся мяча во время штрафного удара в исполнении датчанина.

Это позволило форварду Шпор приблизиться к Мохамеду Салаху, лидирующему в гонке бомбардиров в АПЛ, на расстояние в 4 гола. Египтянин, ранее прокомментировавший это решение твитом «Что, действительно?», получил поддержку со стороны своего бывшего клуба. Римляне запостили в твиттере видео с голом Франческо Тотти, забитым в дерби с Лацио в январе 2015-го, «записав» его на Харри Кейна.

Помимо вставки комментатора, объявляющего гол Кейна, Рома постаралась и заменила лицо Тотти, празднующего взятие ворот, на форварда Шпор.

Салах выступал за Рому в течение двух сезонов перед переходом в Ливерпуль. Вчера же во время жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов стало известно, что египтянин встретится со своей бывшей командой на следующей стадии турнира.

Поединки между Ливерпулем и Ромой пройдут 24 апреля и 2 мая. Первый матч состоится на Анфилде.