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Хачериди отстранен от работы с первой командой "Динамо"

Евгений Хачериди
17:55 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Центральный защитник Динамо Евгений Хачериди тренируется отдельно от первой команды киевлян.

Хачериди поддерживает форму самостоятельно, тренируясь в зале, сообщает Football Hub.

В последний раз Евгений играл за Динамо еще 4 марта в матче с Зарей (3:2). Затем в домашнем поединке 1/8 финала Лиги Европы с Лацио (0:2) он, по словам тренера Александра Хацкевича, отказался выходить на замену, после чего не попадал даже в заявку.

После того, как Хачериди перестал играть, основную пару центрбеков Динамо сформировали Артем Шабанов и Никита Бурда.

30-летний Евгений Хачериди играет за первую команду киевлян с 2009 года и долгие годы являлся основным защитником команды. В текущем сезоне он провел за клуб 17 матчей и забил 1 гол в УПЛ.

Контракт защитника с Динамо истекает в конце текущего сезона, и ранее СМИ писали, что у него есть варианты в Турции и Греции.

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Новости спорта, Евгений Хачериди, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол.
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